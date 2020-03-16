اخبار العالم

واشنطن تعلن عن دعم جهود السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن عن دعم جهود في تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، دعم جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ اتفاقية الرياض.

 

ودعت الولايات المتحدة، أطراف الاتفاقية إلى تجاوز خلافاتهم وتنفيذ الإتفاقية دون تأخير لمصلحة جميع اليمنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن عن دعم جهود السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا