شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن عن دعم جهود السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، دعم جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ اتفاقية الرياض.

ودعت الولايات المتحدة، أطراف الاتفاقية إلى تجاوز خلافاتهم وتنفيذ الإتفاقية دون تأخير لمصلحة جميع اليمنيين.

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