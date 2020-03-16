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السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 16 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.


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