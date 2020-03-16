شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020 صورة أرشيفية أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.





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