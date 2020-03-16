رواد التواصل الإجتماعي يشنون هجومًا حاداً على "جمال عيد".. ويصفوه بالكذاب

الإثنين 16 مارس 2020

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حاداً على ناشط السبوبة والدولارات الناشط المصري جمال عيد الكذاب.



وقال رواد السوشيال ميديا في تدويناتهم: "هو ده اللي أنت اتفقت عليه.. واضح إن ده اتفاقك مع الناس اللي اتصورت معاهم ومخطط اللقاء المريب ابتدا يظهر".

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وأضاف آخر: "الكذاب جمال عيد بدأ تنفيذ المخطط بالترويج لوجود حالة من عدم الاستقرار في مصر"

وأوضح رواد السوشيال ميديا، أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام المصري على الهواء: "جمال عيد يروج لعدم الاستقرار في مصر"

وأشار آخر: "خطر العملاء والخونة الداعين للفوضى والتخريب لا يقل عن أبشع الفيروسات لأنهم بيحاولوا يدمروا عقول الشعوب مقابل حفنة من الأموال فما أحقرهم".