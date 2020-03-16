- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأمريكية تقر وقف نقل العسكريين إلى أوروبا للمشاركة في التدريبات الدفاعية بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 16 مارس 2020
صورة أرشيفية
أفادت القيادة الأوروبية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الأمريكية أوقفت نقل القوات إلى أوروبا للمشاركة في التدريبات الدفاعية " Defender Europe" بسبب تفشي فيروس كورونا.
وجاء في بيان القيادة "بسبب الانتشار الحالي لفيروس كورونا، والتوجيه الأخير من وزير الدفاع ، قمنا بتغيير حجم تدريبات (Defender-Europe 2020)".
وأضاف البيان "سيتم إيقاف نقل جميع الأفراد والمعدات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا".
ويشار إلى أنه تم نقل حوالي 6 آلاف جندي إلى أوروبا للمشاركة في أكبر التدريبات على مدى السنوات الـ 25 الماضية.
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الأمريكية تقر وقف نقل العسكريين إلى أوروبا للمشاركة في التدريبات الدفاعية بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.