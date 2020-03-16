شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المليشيا تستهدف القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020 ضمن سلسلة جرائمها الإنسانية بحق المدنيين العزل استهدفت مليشيات الحوثي - ذارع إيران في اليمن - القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة .

وقالت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت القرى السكنية المأهولة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة على فترات متقطعة . Advertisements وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 على مزارع المواطنين بشكل همجي . ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة تصعيدها الواسع للهدنة الأممية بأستهداف القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة .

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