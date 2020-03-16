شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. أبرز مشروعات صندوق أبوظبي للتنمية في السودان والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020 وضح انفوجراف أبرز مشروعات صندوق أبوظبي للتنمية في السودان.

وبحسب الانفوجراف، تمتد علاقة صندوق أبوظبي للتنمية بالسودان لعشرات السنوات قدم خلالها العديد من المساهمات في المشروعات التموية التي كان لها الأثر الكبير في تنمية عجلة الاقتصاد واستفاد منها الملايين من السودانيين. Advertisements وفيما يلي ننشر الانفوجراف الذي يوضح بالأرقام المساعدات الإماراتية.

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