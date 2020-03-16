- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إماراتية طارئة لأسرتين من أهالي الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 16 مارس 2020
قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، مساعدات طارئة، عينية ونقدية، لأسرتين من أهالي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة فقدت عائليها مطلع الأسبوع الفائت بلغم من مخلفات المليشيات الحوثية أنفجر بهما قرب منزليهما وسط ذهول أهالي القرية.
حيث زار ممثل عن الهلال الأحمر الإماراتي منزل الأسرتين المنكوبتين – اسرة الشهيد علي عياش جنيد وأسرة إبن عمه الشهيد عايش حسن جنيد في قرية الحمراء وقدم دعما ماليا ومواد غذائية ومواشي، ضمن برنامج المساعدات الإماراتية الطارئة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المنكوبة من جرائم المليشيات الحوثية.
وعبرت والدة الشهيد عياش عن مدى فداحة فقدان الأسرة إثنين من أبناءها وكيف باتت الأسرة بلا عائل يعولها في ظل هذه الظروف الصعبة.
كما أكدت أن وصول مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي بهذه السرعة تشكل إنقاذ لحياة أسرتين وجدتى نفسيها في غمضة عين بلا عائل.
ويستهدف برنامج المساعدات الطارئة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مختلف الأسر المنكوبة سواء من جرائم المليشيات الحوثية أو من الكوارث الطبيعية على طول إمتداد المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات إماراتية طارئة لأسرتين من أهالي الدريهمي بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.