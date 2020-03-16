اخبار العالم

مساعدات إماراتية طارئة لأسرتين من أهالي الدريهمي بالحديدة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إماراتية طارئة لأسرتين من أهالي الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، مساعدات طارئة، عينية ونقدية، لأسرتين من أهالي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة فقدت عائليها مطلع الأسبوع الفائت بلغم من مخلفات المليشيات الحوثية أنفجر بهما قرب منزليهما وسط ذهول أهالي القرية.

 

حيث زار ممثل عن الهلال الأحمر الإماراتي منزل الأسرتين المنكوبتين – اسرة الشهيد علي عياش جنيد وأسرة إبن عمه الشهيد عايش حسن جنيد في قرية الحمراء وقدم دعما ماليا ومواد غذائية ومواشي، ضمن برنامج المساعدات الإماراتية الطارئة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المنكوبة من جرائم المليشيات الحوثية.

 

Advertisements

وعبرت والدة الشهيد عياش عن مدى فداحة فقدان الأسرة إثنين من أبناءها وكيف باتت الأسرة بلا عائل يعولها في ظل هذه الظروف الصعبة.

 

كما أكدت أن وصول مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي بهذه السرعة تشكل إنقاذ لحياة أسرتين وجدتى نفسيها في غمضة عين بلا عائل.

 

ويستهدف برنامج المساعدات الطارئة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مختلف الأسر المنكوبة سواء من جرائم المليشيات الحوثية أو من الكوارث الطبيعية على طول إمتداد المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات إماراتية طارئة لأسرتين من أهالي الدريهمي بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا