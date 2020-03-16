مساعدات إماراتية طارئة لأسرتين من أهالي الدريهمي بالحديدة

الإثنين 16 مارس 2020

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، مساعدات طارئة، عينية ونقدية، لأسرتين من أهالي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة فقدت عائليها مطلع الأسبوع الفائت بلغم من مخلفات المليشيات الحوثية أنفجر بهما قرب منزليهما وسط ذهول أهالي القرية.



حيث زار ممثل عن الهلال الأحمر الإماراتي منزل الأسرتين المنكوبتين – اسرة الشهيد علي عياش جنيد وأسرة إبن عمه الشهيد عايش حسن جنيد في قرية الحمراء وقدم دعما ماليا ومواد غذائية ومواشي، ضمن برنامج المساعدات الإماراتية الطارئة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المنكوبة من جرائم المليشيات الحوثية.

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وعبرت والدة الشهيد عياش عن مدى فداحة فقدان الأسرة إثنين من أبناءها وكيف باتت الأسرة بلا عائل يعولها في ظل هذه الظروف الصعبة.

كما أكدت أن وصول مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي بهذه السرعة تشكل إنقاذ لحياة أسرتين وجدتى نفسيها في غمضة عين بلا عائل.

ويستهدف برنامج المساعدات الطارئة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مختلف الأسر المنكوبة سواء من جرائم المليشيات الحوثية أو من الكوارث الطبيعية على طول إمتداد المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي.