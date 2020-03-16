شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تكسر محاولة تسلل حوثية غرب حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020 كسرت القوات المشتركة محاولة تسلل شنتها مليشيات الحوثي على مواقعها شمال غربي مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

Advertisements وقال مصدر ميداني ، إن القوات المشتركة تمكنت من كسر محاولة تسلل للمليشيات الحوثية وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المعارك التي خاضتها بكل صلابة وإستبسال. يذكر أن القوات المشتركة تمكنت، من أسر قيادي حوثي بعد إصابته إثر تصدي القوات لمحاولات تسلل أخرى نفذتها مليشيات الحوثي في الجبهه ذاتها.

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