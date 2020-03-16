"البيان" تتحدث عن عوامل نجاح دولة الإمارات ونموها وتطورها

الإثنين 16 مارس 2020

كتبت صحيفة إماراتية، "خمسة عقود من الزمن هي عمر دولة الإمارات العربية المتحدة، استطاعت خلالها بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أن تحقق إنجازات عملاقة صعدت بها إلى مصاف الدول الكبيرة والمتقدمة اقتصادياً، ووضعتها في مقدمة التقييمات والمؤشرات العالمية في التطور والتنمية والأمن والاستقرار، ونجحت في أن تصبح على رأس الدول الجاذبة للاستثمارات ولرجال الأعمال إقليمياً، وضمن قائمة أولى دول العالم في هذا المجال، وذلك لما تتمتع به بيئتها الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية من تميز على أحدث المستويات العالمية، وبما تتمتع به من بنية تحتية شهد لها العالم كله، ونجحت دولة الإمارات في الارتقاء من المركز الـ77 في عام 2009 إلى المركز الـ16 العام الماضي في «سهولة الأعمال» محققة 61 مركزاً في 10 سنوات حسب إعلان الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مؤخراً، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدول.



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ولفتت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين إلى أن عوامل نجاح دولة الإمارات ونموها وتطورها له أسباب عديدة، ويقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم، ونمتلك البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً، ودولتنا مستمرة في تطوير نموذجها الاقتصادي».

وقالت في ختام افتتاحيتها إنه بينما تعاني الدول الأخرى من الأزمات العالمية، فإن دولة الإمارات تواجه هذه الأزمات بمزيد من التحدي، وتخرج منها بمزيد من النجاحات، وها هي تستعد للترحيب بملايين الزوار من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الحدث الأبرز على المستوى العالمي «إكسبو دبي 2020»، لتقدم للعالم نموذجاً فريداً في التحدي والإنجاز والإبداع والإبهار.