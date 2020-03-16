شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: إصابات كورونا يرتفع إلى 9191 والوفيات 309 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 9191 بينما بلغت عدد الوفيات 309 أشخاص.

وأوضح مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سيمون أن الحصيلة السابقة كانت 7753 حالة إصابة و288 وفاة بسبب الفيروس, مشيرًا إلى أن هناك 432 شخصا في وحدة العناية المشددة في المستشفيات الإسبانية فيما تعافى 530 شخصا.

يذكر أن إسبانيا تخضع حاليًا لـ "حالة إنذار" لمدة 15 يوما، ومنع التجوال في جميع أنحاء البلاد مع بعض الاستثناءات، علما أن وزير النقل الإسباني خوسيه لويس أبالوس أكد في وقت سابق اليوم أنه سيتم تمديد حالة الإنذار للحد من انتشار الفيروس المستجد.