شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط «مسيرة» حوثية في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

اسقطت قوات الجيش اليمني اليوم طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة الجوف اليمنية. وأفاد موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش رصدت طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها شرقي مدنية الحزم وأسقطتها. وفي ذات السياق قصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتجمعات وتعزيزات للملييشيا المتمردة في سلسلة جبال صلب، ونجد العتق، جنوبي غرب مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء. وأسفر القصف المدفعي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، علاوة على تدمير آليات قتالية.

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