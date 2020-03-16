اخبار العالم

إغلاق المدارس وتوقف الأنشطة العامة في موسكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المدارس وتوقف الأنشطة العامة في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

أمر عمدة موسكو اليوم بإغلاق المدارس مؤقتًا وتأجيل الفعاليات والمناسبات العامة الكبيرة في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتم الإبلاغ عن نحو 100 حالة إصابة بالفيروس في روسيا معظمها في موسكو ، في الوقت الذي نُشرت فيه أوامر العمدة سيرجي سوبيانين على موقعه الإلكتروني.

ولم ترد أي أنباء عن وفاة أحد بسبب الفيروس في البلاد.

ومن المقرر إغلاق المدارس في العاصمة الروسية لمدة شهر تقريبًا، ابتداء من يوم الأحد وحتى 12 أبريل، بانتظار إجراء مزيد من التقييم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق المدارس وتوقف الأنشطة العامة في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا