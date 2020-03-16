شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المدارس وتوقف الأنشطة العامة في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

أمر عمدة موسكو اليوم بإغلاق المدارس مؤقتًا وتأجيل الفعاليات والمناسبات العامة الكبيرة في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتم الإبلاغ عن نحو 100 حالة إصابة بالفيروس في روسيا معظمها في موسكو ، في الوقت الذي نُشرت فيه أوامر العمدة سيرجي سوبيانين على موقعه الإلكتروني.

ولم ترد أي أنباء عن وفاة أحد بسبب الفيروس في البلاد.

ومن المقرر إغلاق المدارس في العاصمة الروسية لمدة شهر تقريبًا، ابتداء من يوم الأحد وحتى 12 أبريل، بانتظار إجراء مزيد من التقييم.