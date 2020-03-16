مكاسب روسيا من العقوبات الغربية

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديث متلفز عن حجم خسائر روسيا من العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب عودة القرم إلى قوامها، وموقفها من الأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين، إن العقوبات ألحقت بروسيا خسائر تقدر بنحو 50 مليار دولار، إلا أن روسيا استطاعت تعويض هذه الخسائر من خلال برنامج إحلال الواردات.
وأقر بوتين بأن هذه الخسارة تعد كبيرة، لكنه أشار إلى أن "العقوبات أجبرت روسيا على التفكير بعمق"، إذ بدأت بنشاط في تطوير برامج للاستعاضة عن الواردات بحفز المنتجات محليا.
ووصف بوتين الآراء التي أفادت بأن العقوبات ضد روسيا كانت قاتلة بالهراء، مشددا على أن العقوبات ضد روسيا أعطت فرصة لتطوير القطاع الزراعي في البلاد، ومنح المنتجات الزراعية الروسية ميزة تنافسية.
وعن المكاسب التي جنتها روسيا من العقوبات، قال إن روسيا أصبحت اليوم أكبر دولة في العالم بصادرات القمح، كما أنها بدأت تسد حاجتها من المنتجات الغذائية الأساسية مثل الحليب واللحوم والدواجن.
وفرضت بروكسل وواشنطن منذ 2014 عدة حزم من العقوبات على شخصيات وشركات روسية بسبب الأزمة الأوكرانية، بدورها فرضت موسكو حظرا على استيراد مجموعة من المواد الزراعية والغذائية من الدول التي أظهرت موقفا عدائيا ضدها.
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