شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن إرسال مساعدات إنسانية وخبراء طبيين إلى إيطاليا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا.



والخميس الماضي وصل وفد صيني خاص مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا.

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