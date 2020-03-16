الإمارات ترسل مساعدات طبية لإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365

أرسلت الإمارات اليوم الإثنين، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية، حملت الطائرتان اللتان أقلعتا من أبوظبي اليوم، أكثر من 32 طنا من الإمدادات، بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

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وهذه هي الرحلة الثانية التي تسيرها الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة؛ ففي الثالث من مارس/ آذار الجاري، أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما حملت معها 5 خبراء من المنظمة لمساعدة 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وعلى صعيد متصل، قدمت الإمارات أيضا إمدادات طبية إلى الصين، شملت أقنعة وقفازات، بعد انتشار فيروس كورونا في ووهان.

كما أرسلت إلى أفغانستان شحنة مساعدات طبية عاجلة تحتوي على 20 ألف وحدة اختبار، ومعدات لفحص آلاف الأشخاص.