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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرني ساندرز: التأمين الصحي حق لكل مواطن أمريكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
الخليج 365
قال السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي المحتمل، إن نقص الخدمات الصحية لا يؤثر فقط على من لا يحصلون عليها، وإنما على جميع الأمريكيين.
وكتب بيرني على "تويتر"، اليوم الاثنين: "نقص الخدمات المقدمة من برامج التأمين الصحي، لا يقتصر خطرها على من هم خارج تلك البرامج، وإنما سيؤثر على كل الأمريكيين".
وتابع: "هذه الأزمة تعلمنا أنه لا يمكن الوصول إلى نتائج جيدة على المستوى العام دون النظر إلى مستوى ما يحصل عليه من لا تشملهم برامج التأمين الصحي".
وأضاف: "هذا هو وقت التكاتف الذي يجب فيه أن نؤكد أن التأمين الصحي حق للجميع".
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3774 شخصا، توفي منهم شخصان.
ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 169 ألف و387 شخصا، توفي منهم 6513 شخصا، فيما شفي حتى الآن 77257 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
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