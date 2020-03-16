الإمارات تُرسل حزمة مساعدات ثانية إلى إيران لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أبوظبي طهران - الخليج 365

أرسلت الإمارات العربية المتحدة حزمة مساعدات ثانية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا.



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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" - أن الإمارات أرسلت حزمة ثانية من المساعدات الطبية ومعدات الإغاثة إلى إيران تتضمن 32 طناً من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية لمواجهة كورونا.

وتقف الإمارات تقف على الدوام في الصدارة عندما يتعلق الأمر بالاستجابة إلى الأزمات والكوارث الإنسانية في بقاع العالم شتى، وآخرها أزمة انتشار فيروس "كورونا الجديد"، حيث أبدت الإمارات استعدادها لتقديم كل الدعم المطلوب لمواجهة هذا الفيروس، وتحديداً للدول التي يتسع فيها نطاق الانتشار، إلى جانب القيام بالدور اللوجيستي في إيصال المساعدات الإغاثية لتلك الدول.

وفي مطلع شهر مارس الجاري وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وحكومة الدولة، نقلت إمدادات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى إيران، على متن طائرة إماراتية بحمولة تصل إلى 7.5 طن، لمساعدة نحو 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية بإيران في مكافحة فيروس كورونا.