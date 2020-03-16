رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوماً ناريًا على جماعة الإخوان الإرهابية بمصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا ناريًا على جماعة الإخوان الإرهابية بمصر.

Advertisements وقال عدد من رواد السوشيال ميديا، إنه يجب عزل جماعة الإخوان الإرهابية بمصر الداعين للأكاذيب والشائعات والفوضى لحماية المجتمع المصري من شرهم وإنقاء المواطنين لشرورهم. وطالب عدد آخر، النائب العام المصري لاستمرار حبس هؤلاء الخونة ومروجي الشائعات والأكاذيب والداعين للفوضى وعدم الإفراج عنهم لأن خطورتهم على المجتمع أكبر من فيروس كورونا.

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