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الدفاع الأمريكية تقر وقف نقل العسكريين إلى أوروبا للمشاركة في التدريبات الدفاعية بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الدفاع الأمريكية تقر وقف نقل العسكريين إلى أوروبا للمشاركة في التدريبات الدفاعية بسبب كورونا

الخليج 365

أفادت القيادة الأوروبية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الأمريكية أوقفت نقل القوات إلى أوروبا للمشاركة في التدريبات الدفاعية " Defender Europe" بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان القيادة "بسبب الانتشار الحالي لفيروس كورونا، والتوجيه الأخير من وزير الدفاع ، قمنا بتغيير حجم تدريبات (Defender-Europe 2020)".

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وأضاف البيان "سيتم إيقاف نقل جميع الأفراد والمعدات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا".

ويشار إلى أنه تم نقل حوالي 6 آلاف جندي إلى أوروبا للمشاركة في أكبر التدريبات على مدى السنوات الـ 25 الماضية.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

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