العراق: فشل الكتل البرلمانية في الاتفاق على مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 كشف رئيس كتلة سائرون في البرلمان العراقي النائب نبيل الطرفي اليوم الإثنين، أن اللجنة السباعية الشيعية المكلفة بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة لم تتوفق في تسمية مرشح للمنصب. وقال الطرفي المقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في تصريح صحافي اليوم: "يعلن تحالف سائرون أن اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق على مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلاً عن الحكومة المستقيلة الحالية". وأضاف أن "على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف". وانتهت المهلة الدستورية من 15 يوماً لتسمية مرشح بديل لتشكيل الحكومة، الليلة الماضية، ويتعين على الرئيس العراقي تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.





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