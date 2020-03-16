تفاصيل إعلان ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تسجيل حالة وفاة ثالثة بسبب فيروس كورونا الجديد، حيث ارتفع عدد الحالات المصابة إلى 150 شخصا.

وأضاف وزير الدولة للإعلام خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المواطنين، ولا يجوز أن يأخذه المصريون باستهتار ويبدأ في الخروج حتى لا يحدث كارثة. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وفي وقت سابق، نفى جون جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، ما تردد في تقرير صحيفة الجارديان البريطانية، حول وجود 19 ألف مصاب بفيروس كورونا الجديد، قائلاً: “لا يمكن لمصر أو غيرها عدم إعلان هذا الفارق الكبير في الأرقام بين ما هو معلن وبين الحقيقي، خاصة وأنه يتحاوز الرقم الحقيقي بعدد هائل، ولا يمكن لدولة أن يكون عدد مصابيها 19 ألف شخص في الوقت الذي تعلن فيه أن مصابيها 126 فقط”.

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أنه من المعلوم أن هذه الأوقات ينتشر العديد من المقالات والأبحاث، والعديد من هذه الأبحاث تكون غير محكمة وذلك لضيق الوقت للمراجعة قبل النشر، ومن هذا المنطلق تقوم منظمة الصحة العالمية بنشر أرقام الإصابات بصورة يومية وهذا معلن ومنشور على موقع المنظمة ومن الممكن لأي باحث أن يطلع على الأرقام من موقع www.who.int وطبقًا للوائح الصحية الدولة فإن الدول ملتزمة بإبلاغ المنظمة خلال 24 ساعة بأي حالة مسجلة للكوفيد 19، وبخصوص هذا المقال فلإنهم لا يعلمون منهجية البحث الذي قام به الباحثين وما استدلوا به من بيانات من أجل الوصول إلى هذه النتائج.

كما أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، و3 وفيات، حتى الآن، موضحا أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف هيكل أن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المواطنين، ولا يجوز أن يأخذه المصريون باستهتار ويبدأ في الخروج حتى لا يحدث كارثة، لافتا إلى إن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، موضحا أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين .



وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المصريين ولا يجوز أن يأخذه المصريين بإستهتار ويبدأ فى الخروج حتى لا يحدث كارثة.