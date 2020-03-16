الصحة الكويتية تحجر على سكان عمارة لمخالطتهم مصاباً بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند، "تطبيق الحجر الإلزامي على سكان إحدى العمارات السكنية، بسبب مخالطتهم مصابا بفيروس كورونا، وعزلهم منعا لانتقال الفيروس إلى المجتمع".
ولفت السند إلى أن الوزارة تتّبع الآن نظام مراقبة لتحديد الحالات المصابة بالفيروس، "وفي حال التأكد من وجود حالة مصابة سيتم التواصل مع جميع المخالطين لها".
بالتوازي، أعلنت الصحة الكويتية في وقت سابق، تسجيل 11 حالة جديدة في البلاد ثبتت إصابتها بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123 إصابة.
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