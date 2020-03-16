أكدت القيادة الأوروبية الأميركية، أن وزارة الدفاع الأميركية "أوقفت نقل القوات إلى أوروبا للمشاركة في التدريبات الدفاعية، بسبب تفشي فيروس كورونا".
ولفتت القيادة، في بيان، إلى أنها "غيّرت حجم تدريبات "Defender Europe 2020"، بعد التوجيه الأخير من وزير الدفاع"، مشيرةً إلى أنه "سيتم إيقاف نقل جميع الأفراد والمعدات من الولايات المتحدة الأميركية إلى أوروبا".
وفي هذا الإطار، تشير تقارير سابقة، إلى أن "حوالي 6 آلاف جندي تم نقلهم إلى أوروبا، للمشاركة في أكبر التدريبات على مدى السنوات الـ 25 الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الأوروبية الأميركية: أميركا توقف نقل القوات إلى أوروبا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.