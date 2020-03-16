القيادة الأوروبية الأميركية: أميركا توقف نقل القوات إلى أوروبا بسبب كورونا

أكدت القيادة الأوروبية الأميركية، أن ​وزارة الدفاع الأميركية​ "أوقفت نقل القوات إلى ​أوروبا​ للمشاركة في التدريبات الدفاعية، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​".

ولفتت القيادة، في بيان، إلى أنها "غيّرت حجم تدريبات "Defender Europe 2020"، بعد التوجيه الأخير من وزير الدفاع"، مشيرةً إلى أنه "سيتم إيقاف نقل جميع الأفراد والمعدات من ​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى أوروبا".

وفي هذا الإطار، تشير تقارير سابقة، إلى أن "حوالي 6 آلاف جندي تم نقلهم إلى أوروبا، للمشاركة في أكبر التدريبات على مدى السنوات الـ 25 الماضية".