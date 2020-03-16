أعلن الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني ربيع القرشي، "إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها فوق مواقعه شرق مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية".
من جهته، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "الدفاعات الجوية، تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية (F15) في سماء محافظة الجوف وإجبارها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية".
ولفت سريع، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "عملية التصدي تمّت بعدد من صواريخ فاطر1".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يسقط طائرة تابعة للحوثيين في أجواء منطقة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.