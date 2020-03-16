الجيش اليمني يسقط طائرة تابعة للحوثيين في أجواء منطقة الجوف

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة في ​الجيش اليمني​ ربيع القرشي، "إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها فوق مواقعه شرق مركز ​محافظة الجوف​ الحدودية مع ​السعودية​".

​من جهته، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "​أنصار الله​"، العميد يحيى سريع، أن "الدفاعات الجوية، تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية (F15) في سماء محافظة الجوف وإجبارها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية".

ولفت سريع، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "عملية التصدي تمّت بعدد من صواريخ فاطر1".