زعيما كتالونيا ومدريد يؤكدان إصابتهما بفيروس كورونا

أعلن زعيم إقليم ​كتالونيا​ الإسباني كيم تورا، إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد، بعد أن أثبتت التحاليل ذلك، لافتاً إلى أنه "سيبقى رهن العزل الذاتي في مبنى حكومي".

من جهتها، أعلنت عمدة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدة "الاستمرار في القتال ضد العدو غير المرئي".

ولفتت إلى أنها عندما أجرت اختبار "كوفيد 19" سابقاً، وكانت النتيجة سلبية، كانت تعمل بلا كلل لأسابيع، موضحةً أنه "الآن وفي النهاية أصبحت نتيجة اختباري إيجابية".

بالتوازي، أعلنت ​السلطات الإسبانية​ تسجيل حوالي ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا ونحو 100 وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 7753 حالة، و288 حالة وفاة. وبذلك، تصبح إسبانيا البلد الأشد تأثراً بالوباء في ​أوروبا​ بعد ​إيطاليا​.