الداخلية المصرية: مقتل 6 عناصر إرهابية خلال مداهمة مكان تواجدهم بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، "مقتل 6 عناصر إرهابية خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء".
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء كائن في منطقة بئر العبد، واتخاذه وكراً لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".
كما شددت على أنه "تم استهداف منطقة اختباء الإرهابيين وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 6 عناصر إرهابية"، موضحةً أنها عثرت في حوزتهم على "عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة".
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