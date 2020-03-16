الحكومة الصينية تجلي 125 مواطناً من شمال إيطاليا

أعلن التلفزيون الصيني الرسمي، إجلاء الحكومة لـ 125 مواطن بينهم طلاب، عن بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا في طائرة خاصة، التي تعد الأكثر تضرراً في البلاد.
وأشار التلفزيون إلى أن "الطائرة وصلت إلى مدينة ميلانو لإجلاء المواطنين من منطقة لومبارديا، ثم توجهت إلى مدينة وينتشو في إقليم تشجيانغ الصيني"، لافتةً إلى أن "الإدارات المعنية أجرت الفحوص الطبية على كل المسافرين".
بموازاة ذلك، أكدت البيانات الرسمية الصينية، التراجع الكبير في وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، في حين تواجه دول عدة في العالم، خاصة إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية، تفشيا متسارعا له.
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