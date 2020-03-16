مسؤول روسي: دعم الاقتصاد في ظل كورونا سينعكس سلباً على سعر صرف الروبل

أشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلاوسوف، إلى أن بلاده تواجه وضعاً خاصاً فيما يتعلق بانتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، وبالتالي "لا يمكنها تطبيق نفس الإجراءات التي تطبقها الدول الأخرى لدعم اقتصادها، وعلى وجه الخصوص زيادة الطلب".

وأكد بيلاوسوف أن "​روسيا​ تتعرض لضربة مزدوجة، صدمة من انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلى 35 دولارا للبرميل، ونتأثر بعدم الاستقرار المالي العالمي".

كما شدد على أنه "قمنا بتحليل الآليات التي يمكننا تطبيقها في هذه الظروف لفترة طويلة، ويمكنني القول أن تلك الآليات التي تستخدمها الدول الرائدة في العالم المتمثلة بضخ الطلب، محفوفة بالمخاطر بالنسبة لنا اليوم، لأن الأسواق ليست مستقرة بعد، ونحن بدلاً من الاستقرار، قد نحصل على تأثير معاكس على شكل ضعف حاد في سعر صرف الروبل، مع عواقب اجتماعية سلبية في المقام الأول".