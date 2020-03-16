النشرة: الجماعات المسحلة فجرت جسر بلدة محمبل السورية على الطريق الدولي

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "الجماعات المسلحة عمدت الى تفجير جسر بلدة محمبل غرب مدينة أريحا على الطريق الدولية حلب-اللاذقية m4 بكميات كبيرة من المواد المتفجرة وتفجيره ما أدى إلى تدميره بالكامل كما غرست مسامير فولاذية في عدة نقاط على الطريق لإعاقة سير الدوريات المشتركة".
وقامت الجماعات المسلحة ايضا بتهديد المدنيين واجبارهم على نصب خيم على محور الطريق و قامت بنقل العديد من أفرادها وعشرات المدنيين بعد إغرائهم بالمال لقطع الطريق أمام الدوريات وتعطيل حركة السير الطبيعية عليها.
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