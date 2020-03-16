نقابة المحررين: السّماح للمكتبات والأكشاك التي تتولى بيع الصحف والمجلات بفتح أبوابها يوميا لغاية الساعة 11 قبل الظهر

أعلنت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية، في بيان، أنه في إطار المتابعة اليومية والتنسيق المستمر بين وزارة الإعلام ونقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة، وسائر النقابات ذات الصلة بالصحافة والإعلام، أبلغت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​ نقيب المحررين جوزف القصيفي أنه بنتيجة الإتصالات التي أجرتها مع وزير الداخلية ​محمد فهمي​ تم السّماح للمكتبات والأكشاك التي تتولى بيع الصحف والمجلات بفتح أبوابها يوميا لغاية الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى يوم التاسع والعشرين من آذار الجاري تاريخ إنتهاء العمل بتدابير التعبئة العامة التي إتخذها مجلس الوزراء الإستثنائي في جلسته الإستثنائية في القصر الجمهوري مساء أمس الأحد.

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