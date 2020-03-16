اتحاد نقابات موظفي المصارف: لإلزام العاملين في الفروع البقاء في منازلهم

قرر المجلس التنفيذي لاتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ في لبنان الطلب من ​جمعية مصارف لبنان​ الزام العاملين في الفروع البقاء في منازلهم حتى عودة الاوضاع العامة الى ما كانت عليه قبل انتشار وباء ​الكورونا​، تحت طائلة المساءلة والتعرض للعقوبة في حال عدم الالتزام بطلب الادارة.

وفي كتاب إلى جمعية مصارف لبنان، طلب أن يقتصر الحضور في الادارات العامة على العاملين في المديريات التي تقوم بالمهام التي لها علاقة بالخزينة والقطع والتحاويل والمعلوماتية والمحاسبة الذين سيتواجدون في مراكز عملهم وبالحد الادنى المطلوب لتسيير هذه الاعمال، ووفق نظام المداورة أسوة بزملائهم العاملين في هذه المديريات في ​مصرف لبنان​ الذين سيخضعون أيضا لنظام المداورة وبالحد الادنى حتى 29 آذار 2020.

كما طالب أن يتم "تأمين خدمة السحب النقدي من أجهزة الصراف الالي وتأمين الاموال النقدية للشركات والمؤسسات الاقتصادية من أجل تغطية الرواتب الموطنة في المصارف، وإعطاء العملاء الذين ليست لديهم بطاقات دفع هذه البطاقات بمجرد اتصالهم بمراكز الـ "Call center"فتتأمن لهم خدمة السحب النقدي مما يجنب احتكاكهم بزملائنا العاملين في اقسام خدمة العملاء".