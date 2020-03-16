النشرة: إصابة شخص بطلق ناري بعد محاولته الإنتحار في ضهور زحلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه "أُدخل إلى المستشفى اللبناني الفرنسي المواطن "ر ب" مصاباً بطلق ناري في رأسه وذلك على إثر ​محاولة انتحار​ في ضهور زحلة، و لا زال على قيد ​الحياة​ حتى الأن .

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