بلدية الحدت: 250 مليون ليرة مساهمة من البلدية لجمعية الصليب الاحمر

اصدر مجلس ​بلدية الحدت​ - سبنيه - حارة البطم قرارا حمل الرقم 56/م.ب.، قضى بموجبه، "الموافقة على اعطاء جمعية ​الصليب الاحمر اللبناني​ مساهمة مالية بقيمة مئتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لا غير، لدعم المهمات الصحية المجانية التي تفاقمت وتزايدت مع تزايد المصابين بفيروس ​الكورونا​، وذلك بناء على ​قانون البلديات​ رقم 77/118 وتعديلاته، وبناء على مقتضيات ​السلامة العامة​ وأهمية المشاركة في الاجراءات المتخذة للحد من خطورة انتشار هذا المرض المستجد".

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