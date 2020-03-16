جنبلاط يستنكر قيام شبان من الإشتراكي بمسيرات سيارة بالشوف بظل انتشار كورونا

استنكر رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قيام شبان من الحزب في ​الشوف​ بمسيرات سيارة رافعين الأعلام الحزبية مرفقا بأناشيد حماسية شعبوية، في حين ينتشر ​فيروس كورونا​ في كل مكان ويخترق كل الحواجز.

كما استنكر جنبلاط الاعتداء على قبضة الثورة في بعقلين، مؤكداً أن "ما جرى إهانة لشعور الناس وإساءة للذكرى".