جنبلاط يستنكر قيام شبان من الإشتراكي بمسيرات سيارة بالشوف بظل انتشار كورونا

استنكر رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قيام شبان من الحزب في الشوف بمسيرات سيارة رافعين الأعلام الحزبية مرفقا بأناشيد حماسية شعبوية، في حين ينتشر فيروس كورونا في كل مكان ويخترق كل الحواجز.
كما استنكر جنبلاط الاعتداء على قبضة الثورة في بعقلين، مؤكداً أن "ما جرى إهانة لشعور الناس وإساءة للذكرى".
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