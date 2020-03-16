جدول رحلات الميدل ايست ليومي الثلاثاء والاربعاء

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" - الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها ليومي الثلاثاء في 17 الحالي والاربعاء في 18 الحالي، كالاتي:
"جدول رحلات يوم الثلاثاء
الوجهة التاريخ الإنطلاق* الوصول*
بيروت-لاغوس-أبدجيان ME571 17 آذار 2020 02:05 09:15
أبيدجان-لاغوس-بيروت ME572 17 آذار 2020 11:00 21:50
بيروت-أثينا ME251 17 آذار 2020 08:15 10:15
أثينا-بيروت ME252 17 آذار 2020 11:15 13:00
بيروت- اسطنبول ME265 17 آذار 2020 08:20 11:20
اسطنبول-بيروت ME266 17 آذار 2020 12:20 13:15
بيروت-يريفان ME 275 17 آذار 2020 08:25 12:35
يريفان - بيروت ME276 17 آذار 2020 13:35 13:35
بيروت-كوبنهاغن ME225 17 آذار 2020 14:30 17:45
كوبنهاغن-بيروتME226 17 آذار 2020 18:45 23:50
بيروت- اسطنبول ME267 17 آذار 2020 17:30 20:30
اسطنبول-بيروت ME268 17 آذار 2020 21:30 22:25
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
جدول رحلات يوم الاربعاء
الوجهة التاريخ الإنطلاق* الوصول*
بيروت-بروكسل ME215 18 آذار 2020 07:10 10:50
بروكسل - بيروت ME216 18 آذار 2020 11:50 17:00
بيروت-جنيف ME213 18 آذار 2020 07:25 10:40
جنيف-بيروت ME214 18 آذار 2020 11:45 16:35
بيروت- اسطنبول ME265 18 آذار 2020 08:20 11:20
اسطنبول-بيروت ME266 18 آذار 2020 12:20 13:15
بيروت- اسطنبول ME267 18 آذار 2020 17:30 20:30
اسطنبول-بيروت ME268 18 آذار 2020 21:30 22:25".
كما أعلنت الشركة أنه سيتم تعليق كافة رحلات شركة طيران الشرق الأوسط من وإلى بيروت إعتبارا من منتصف ليل الأربعاء / الخميس 18 آذار 2020، إستنادا إلى تعميم المديرية العامة للطيران المدني الصادر بتاريخ 16 آذار 2020.
ودعت الراغبين في الاستفسار والمساعدة، الى الاتصال بمركز الاتصالات: 629999 01 أو الخط الساخن 1330. كما يمكنهم الإتصال بمكاتب مبيعات الشركة للحصول على مزيد من التفاصيل.
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