جدول رحلات الميدل ايست ليومي الثلاثاء والاربعاء

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​" - الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها ليومي الثلاثاء في 17 الحالي والاربعاء في 18 الحالي، كالاتي:



"جدول رحلات يوم الثلاثاء

الوجهة التاريخ الإنطلاق* الوصول*

​بيروت​-لاغوس-أبدجيان ME571 17 آذار 2020 02:05 09:15

أبيدجان-لاغوس-بيروت ME572 17 آذار 2020 11:00 21:50

بيروت-أثينا ME251 17 آذار 2020 08:15 10:15

أثينا-بيروت ME252 17 آذار 2020 11:15 13:00

بيروت- ​اسطنبول​ ME265 17 آذار 2020 08:20 11:20

اسطنبول-بيروت ME266 17 آذار 2020 12:20 13:15

بيروت-يريفان ME 275 17 آذار 2020 08:25 12:35

يريفان - بيروت ME276 17 آذار 2020 13:35 13:35

بيروت-كوبنهاغن ME225 17 آذار 2020 14:30 17:45

كوبنهاغن-بيروتME226 17 آذار 2020 18:45 23:50

بيروت- اسطنبول ME267 17 آذار 2020 17:30 20:30

اسطنبول-بيروت ME268 17 آذار 2020 21:30 22:25

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

جدول رحلات يوم الاربعاء

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الوجهة التاريخ الإنطلاق* الوصول*

بيروت-​بروكسل​ ME215 18 آذار 2020 07:10 10:50

بروكسل - بيروت ME216 18 آذار 2020 11:50 17:00

بيروت-جنيف ME213 18 آذار 2020 07:25 10:40

جنيف-بيروت ME214 18 آذار 2020 11:45 16:35

بيروت- اسطنبول ME265 18 آذار 2020 08:20 11:20

اسطنبول-بيروت ME266 18 آذار 2020 12:20 13:15

بيروت- اسطنبول ME267 18 آذار 2020 17:30 20:30

اسطنبول-بيروت ME268 18 آذار 2020 21:30 22:25".

كما أعلنت الشركة أنه سيتم تعليق كافة رحلات شركة طيران الشرق الأوسط من وإلى بيروت إعتبارا من منتصف ليل الأربعاء / الخميس 18 آذار 2020، إستنادا إلى تعميم المديرية العامة للطيران المدني الصادر بتاريخ 16 آذار 2020.

ودعت الراغبين في الاستفسار والمساعدة، الى الاتصال بمركز الاتصالات: 629999 01 أو الخط الساخن 1330. كما يمكنهم الإتصال بمكاتب مبيعات الشركة للحصول على مزيد من التفاصيل.