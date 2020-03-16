بادرت شركة OMT ممثّلةً برئيس مجلس إدارتها توفيق معوّض بالتبرّع ل​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ بمبلغ وقدره 150،000،000 ليرة ​لبنان​ية وذلك تعزيزاً لقدرة الطاقم الطبي، التمريضي والتطوعي. ووجّه رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوّض وباسمه وباسم عائلة OMT تحية تقدير لكلّ العاملين في المستشفى. واعتبر أنّ هذه الخطوة هي واجب علينا جميعاً كقطاع خاص تجاه عائلاتنا، مجتمعنا ووطننا، ودعا إلى المساهمة في دعم النظام الصحي والطاقم الطبّي لنتمكّن يداً بيد من مواجهة هذا الاستحقاق الذي قد يكون الأخطر على وطننا لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر OMT تقدّم مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية دعماً لطاقم العمل في مستشفى بيروت الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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