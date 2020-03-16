يسوعيو لبنان: هناك 11 يسوعيا من رهبان ديري بيروت وبكفيا مصابون بكورونا

اشار الرئيس الاقليمي في الرهبانية اليسوعية الاب داني يونس إلى أنه "حتى هذا اليوم هناك 11 يسوعيا من رهبان ديري ​بيروت​ و​بكفيا​ مصابون ب​فيروس كورونا​ المستجد، 4 منهم يتلقون العلاج في المستشفى,

ويلتزم يسوعو بيروت الحجر الصحي منذ 7 اذار وحتى اشعار آخر، ويخضعون لمراقبة صحية مستمرة والتحاليل بشكل دوري، وقد انضم لهم اليسوعي من دير بكفيا في 15 آذار".

واضاف :"اليسوعيون المصابون بالفيروس قاموا مباشرة او بواسطة يسوعيين آخرين بإعلام الاشخاص الذين كانوا على تواصل معهم، ونشجع كل من كان له احتكاك مباشر مع اليسوعيين رفاقنا ان يلجأ إلى الحجر الصحي عملا بتوصيات ​منظمة الصحة العالمية​".