سرقة محل لبيع الادوات الصحية على طريق جبيل حبوب

أفادت معلومات صحافية بان المواطن ج.ق. صاحب محل لبيع الادوات الصحية ادعى لدى مخفر جبيل في ​قوى الامن الداخلي​ ان مجهولا دخل بالخلع والكسر الى محله على طريق جبيل - حبوب، وسرق منه أدوات بقيمة 13 الف دولار. وحضرت القوى الامنية والادلة الجنائية وباشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين.

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