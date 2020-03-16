أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، تعميما يتعلق بالسجناء والموقوفين، عطفا على مقررات مجلس الوزراء ونظرا للاوضاع الصحية في البلاد ودرءا لمخاطر الوباء وفي خلال الفترة الممتدة من تاريخه ولغاية 29 آذار 2020 كحد ادنى قابل للتجديد.
وطلب عدم سوق السجناء والموقوفين الى الدوائر القضائية طيلة الفترة المحددة سابقا، والسماح للسجناء والموقوفين الاتصال هاتفيا بذويهم اما باستعمال التيليكارات في السجون او باستعمال الهاتف الارضي في النظارات وذلك باشراف المسؤولين مع الالتزام بمتطلبات الصحة العامة.
وأوضح أنه يمكن تقديم طلب تخلية السبيل بموجب برقية او هاتفيا وفي هذه الحالة تعطى المكالمة الهاتفية رقم سجل ذمة وتسجل وكأنها طلب خطي، ويمكن اعطاء الامر بتخلية سبيل الموقوف باتباع الاجراء نفسه، على ان توضع الكفالة في حال تقررت قلم السجن او النظارة لقاء ايصال او اشعار ويتم ايداع المبلغ المقرر لاحقا المالية.
أما في ما خص المواجهة، تسمح المقابلة كما حددت في التعميم السابق رقم 58/ص/2020 تاريخ 2/3/2020 دون اذن خطي بالمواجهة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعميم لعويدات عن اجراءات استثنائية للسجناء والموقوفين بسبب الأوضاع الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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