“لالة لعروسة” يتخذ إجراءات احترازية ضد “كورونا”

اتخذ برنامج “لالة لعروسة” إجراءات احترازية ضد تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، منها تصوير حلقاته المقبلة من دون جمهور.
مصادر من داخل البرنامج أكدت أنه تم الاستغناء عن الجمهور في تصوير باقي الحلقات من “لالة العروسة”، وسيتم دمج لقطات، صورت بشكل مسبق، في توضيب قادم الحلقات.
وأضاف المصدر نفسه أن القائمين على البرنامج عاشوا لحظات ارتباك بعد قرارات منع التجمعات، بسبب فيروس كورونا، فقرروا تخفيض عدد أفراد الطاقم التقني، كإجراء احترازي.
وانطلق عرض حلقات برنامج “لالة لعروسة” في نسخته الجديدة، فيما لايزال تصوير حلقات جديدة مستمرا.
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