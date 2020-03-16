وفاة مدرب إسباني بفيروس كورونا بمدينة مالاقا

صدمة داخل الوسط الرياضي الإسباني، اليوم الإثنين، بعد خبر وفاة فرانسيسكو جارسيا، مدرب كرة قدم إسباني، بعد إصابته بفيروس كورونا.د
وقال صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن جارسيا (21 عامًا)، والذي عمل كمدرب لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا بمدينة مالاقا، توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المدرب الإسباني تم تشخيص حالته بأنه يعانى من سرطان الدم، مع إصابته بأعراض فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لم ينجح في محاربة الفيروس.
جدير بالذكر، أن السلطات الإسبانية، قررت في وقت سابق، تعليق جميع الأحداث والأنشطة الرياضية، للحد من تفشي الفيروس
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