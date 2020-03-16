رغم الطلب المتزايد.. وزارة الفلاحة: المواطنون سيستمرون في التزود بالمنتوجات بطريقة منتظمة

أعلنت وزارة الفلاحة، اليوم الإثتنين، أن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية، والسمكية سيتم بطريقة منتظمة، ومستمرة، رغم تزايد الطلب عليها خلال الأيام الأخيرة خوفاً من نقص محتمل في عرضها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنه سيتم تلبية الاحتياجات الوطنية من خلال الإنتاج الذي لن يعرف أي انقطاع، والمخزون المتاح حاليا، عبر التموين، في الفترة الممتدة من اليوم إلى شهر يونيو، “من خلال المخزونات الحالية، ومن خلال محاصيل زراعات عدة مناطق، والتي توجد حالياً في طور الإنتاج.

وأشارت إلى أن كميات الإنتاج المتوقع هذه الفترة، تبلغ 352.000 طن للطماطم، و 910.000 طن للبطاطس و412.000 طن للبصل (بشكل أساسي الأخضر)، لافتة الانتباه إلى أن هذه الكميات المتوفرة تغطي بشكل كافي الاحتياجات الوطنية، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب”.

أما في الفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر سيتم تغطية الحاجيات بشكل أساسي بفضل الزراعات التي ستتم في الربيع، والصيف في المناطق المسقية، مشيرة إلى أن كميات الإنتاج المتوقعة خلال هذه الفترة تبلغ 540.000 طن للطماطم، و1 مليون طن للبطاطس و520.000 طن للبصل.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى أنه “بعد الإقبال الاستثنائي على بعض المنتوجات الغذائية الفلاحية خلال الأيام الماضية، ستعرف الأسواق في الوقت الحالي، ومستقبلاً تزويداً منتظماً، كما ستبقى إعادة التموين مستمرة”.

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وأوضحت أنه على الرغم من الطلب الكبير الذي أدى إلى نفاذ سريع لبعض المواد الغذائية الفلاحية والسمكية على مستوى بعض الأسواق، ونقاط البيع، “سيتم ضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم”، ولن يعاني السوق المغربي من أي انقطاع في تموينه بالمنتوجات الفلاحية، والسمك”.

وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفق نص البلاغ ذاته، إنه “سيتم ضمان إعادة التموين بفضل الموفورات الكافية للمنتوجات التي يتوفر عليها المغرب”، فضلاً عن “الكميات التي يتيحها الإنتاج الفلاحي، ونشاط الصيد اللذان لا يعرفان أي انقطاع”.

كما أن التموين من المنتوجات المستوردة، تضيف الوزارة المذكورة، “لا يشهد أي تعثر، لأن تبادل البضائع مستمر بشكل عادي في كل من الاستيراد، والتصدير”.

وأكدت وزارة الفلاحة أن المستهلك المغربي سيتمكن من الإستمرار في التزود بالبصل والبطاطس والطماطم، بشكل منتظم دون أي خوف من انقطاعها على مستوى الأسواق، على الرغم من تزايد الطلب عليها خلال الأيام الأخيرة خوفاً من نقص محتمل في عرضها، مشيرة إلى أنه سيتم تزويد السوق باستمرار بمنتوجات الخضراوات، والبواكر على مدار العام.