لتشجيع مواطنيها على البقاء في المنازل.. مصر تزيد في سرعة الأنترنت وتتيح مواقع التعليم مجانا

أعلن وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، أنه تمت زيادة ساعات التحميل مجانا لكل المشتركين في شركات الاتصالات الأربع بنسبة 20 في المائة مجانا خلال الشهر الجاري لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح عمرو طلعت أن التكلفة يتحملها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التي تبلغ 200 مليون جنيه، موضحا أن الهدف منها هو تشجيع المواطنين على البقاء في المنازل لأطول وقت.

وأشار الوزير نفسه إلى أنه تمت الإتاحة المجانية للمواقع، التي ستعدها وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، لوضع محتوى تعليمي، ويعد الدخول إليها ليس من باقة الاشتراك في الأنترنت.

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وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه سيتم توفير منصات تحمل من خلالها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي المحتوى التعليمي، ويشاهدها الطالب بشكل تفاعلي مع المعلم.

وأردف طلعت أنه سيتم عمل برامج تتيح لموظفى مراكز الاتصال العمل من المنازل، وتقديم الخدمات دون اضطرارهم إلى النزول بشكل مستمر.