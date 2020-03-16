الأوقاف: نصوص الشرع تؤكد ضرورة حفظ الأبدان وتقديم دفع المضرة على جلب المصلحة

بعد إصدار الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى لفتوى بوجوب إقفال المساجد، بناء على طلب فتوى للملك محمد السادس، وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الإثنين، مذكرة لمندوبي الشؤون الإسلامية من أجل التطبيق الفعلي للقرار ابتداء من اليوم.

وقالت الوزارة أنه بناء على طلب الفتوى الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى من الملك محمد السادس، فإنه تقرر إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة، وطمأنة المواطنين بأن هذا الإجراء لن يستمر.

وقالت الوزارة إن من شروط الصلاة، ولا سيما في المساجد حصول الطمأنينة، والخوف من هذا الوباء ينتفي معه شرط الطمأنينة.

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كما اعتبرت الوزارة أن نصوص الشرع تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان، وعلى تقديم دفع المضرة على جلب المصلحة.

يشار إلى أنه بعد اتخاذ وزارة الداخلية لقرار إغلاق كافة الفضاءات العمومية، أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى فتوى بوجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد.

وبناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس الأعلى من الملك، فإن الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى تفتي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة، ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020 الموافق ل21 رجب 1441ه.