إعلامي ب”ميدي 1″ يخصص جزء من راتبه للتكفل بعائلة متضررة من قرار إغلاق المقاهي والمطاعم

كشف الإعلامي، يوسف بلهيسي، اليوم الاثنين، عن تخصيصه جزءً من راتبه، للتكفل بعائلة، أو اثنين، في ظل ما يرتقب أن يعيشه مستخدمو المقاهي، والمطاعم، والمرافق، التي تغلق أبوابها كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وأشار إعلامي قناة “ميدي1 تي في”، في تدوينة فايسبوكية، إلى موضوع تضرر مستخدمي المقاهي، والمطاعم، وغيرها من المرافق، من قرار الإغلاق، مناديا بالتكافل المجتمعي.

وكتب يوسف بلهيسي: التكافل واجب في هذه المحنة، إغلاق المقاهي، والمطاعم وغيرها، غادي يوقف الحركة عند عدد كبير من الناس، او يقدر يشرد عائلات، شخصيا سأخصص جزء من راتبي للتكفل بعائلة أو عائلتين على قدر الاستطاعة. المغاربة الميسورين بينو تمغرابيت ديالكم. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.”

وشجع بلهيسي على الانخراط في نفس الخطوة عبر وسم “#مبادرة_تكفل”.

واعلنت وزارة الداخلية أن المقاهي، والمطاعم، والحمامات، وقاعات الرياضة، والحفلات، سيتم إغلاقها إلى أجل آخر، كخطوة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.