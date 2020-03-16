محاصرة “كورونا” مستمرة.. طوابير في العاصمة الرباط لتعقيم سيارات الأجرة – صور

في مبادرة راقية، ومشهد يبعث الاطمئنان، اصطفت سيارات الأجرة، اليوم الاثنين، في العاصمة الرباط، في طوابير، من أجل التعقيم ضمن سلسلة من التدابير، تخوضها الهيآت المدنية، والنقابية، ومعها المواطنون من أجل محاصرة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وظهر سائقو سيارات الأجرة على مستوى عدد من شوارع العاصمة الرباط، مع عرباتهم ينتظر كل منهم دوره، من أجل تعقيم سيارته، وتنظيفها، بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس في عدد من المدن، من بينها الرباط.

وظهرت عدد من التدابير الرسمية في الرباط، وسلا، والدارالبيضاء، ومراكش، وتطوان، وشفشاون، وطنجة، ووجدة، وغيرها من المدن، حرصت على تطهير، وتعقيم الساحات العمومية، والشوارع، وحافلات النقل العمومي، بالإضافة إلى عربات الترامواي ومحطاته، فضلاً عن مبادرات تطوعية، أعلنها مواطنون، وهيآت من المجتمع المدني.