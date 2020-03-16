للوقاية من كورونا.. وزارة النقل تفرض مسافة لا تقل عن متر بين المرتفقين في مراكز تسجيل السيارات

في إطار الإجراءات المتخذة من طرف مختلف القطاعات الحكومية، واليقظة للحماية من فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة التجهيز والنقل، اليوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمصالح رخص السياقة.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الاثنين، جميع المهنيين، وعموم المواطنين، الوافدين على المصالح التابعة لها المكلفة برخص السياقة، والبطاقات الرمادية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك من خلال التقيد بعدم التنقل إلى مراكز التسجيل إلا عند الضرورة القصوى، وعدم حجز مواعيد جديدة لاجتياز الامتحانات النظرية في الوقت الراهن، وتأجيلها إلى غاية، شهر يونيو المقبل.

وبالنسبة إلى مواعيد اجتياز الامتحانات المحجوزة، قالت الوزارة نفسها إنه يمكن إلغاؤها، إذا رغب المرشحون في ذلك، على أساس إعادة برمجتها ابتداء من شهر يونيو المقبل.

وطالبت الوزارة بتفادي الازدحام داخل مراكز التسجيل، واحترام معايير السلامة المعتمدة من طرف المصالح الصحية المختصة، والامتثال للتوجيهات الصادرة عن موظفي، ومستخدمي الوكالة داخلها، خصوصا احترام مسافة وقائية بين المرتفقين لا تقل عن متر واحد، سواء في الطوابير، أو في مقاعد قاعة الانتظار.