كورونا: جمعية الثقافة تستمر بجزء من نشاطها عبر الشبكة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت جمعية الثقافة العربيّة اليوم الإثنين، بيانًا أعلنت فيه عن استمرار نشاطها، بشكلٍ يتلاءم مع التعليمات الوقائية التي يجب اتباعها حرصًا من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الجمعية في بيانها إنها "سوف تلغي أو تُجمّد الجمعيّة نشاطاتها الجماهيريّة المقبلة المخطط لها منذ أشهر من ندوات وورشات والعمل مع الطلاب وأنشطة جماهيريّة أخرى، إلى أجل غير مسمى. في نفس الوقت، تؤكد الجمعيّة استمرارها في العمل في الشأن الثقافي بطرق متعددة أخرى".

وأرد البيان جملة من الفعاليات الجماهيريّة التي جُمدت والتي كان من المفترض تنظيمها خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، ومنها؛ استضافة احتفالية فلسطين للأدب 2020؛ المشاركة في مخيم "نوار نيسان" بالاشتراك مع بلدية رام الله؛ ورشة التفكير النقدي مع معهد الممارسات الفلسفيّة في باريس؛ الموسم الثاني من "سينما الانشراح"؛ المخيم الإبداعي للأطفال؛ البرنامج التثقيفي لطلاب منحة روضة بشارة عطا الله؛ ندوات "حديث الأربعاء"؛ ورشة "رواية القصة الرقميّة" بتنظيم والتعاون مع مركز حملة.

وأكملت الجمعية أنه في المقابل، "سوف يستمر التحضير لكل من نشاط ‘باص حيفا بيروت‘ و‘معرض الكتاب‘ و‘مهرجان المدينة للثقافة والفنون‘، وسيعلن لاحقًا إن كانت هذه الفعاليات سوف تلغى هي أيضًا بناءً على الظروف المستجدة مع جائحة كورونا".

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وأضافت أن "الجمعية ستعمل على حملة تشجيع للقراءة، خصوصًا في ظل تواجد الناس في المنازل بشكل أكبر هذه الأيام، وذلك من خلال الترويج للكتب المتوفرة في جمعيّة الثقافة العربيّة والشرح عنها، وإمكانية توفيرها للراغبين في اقتنائها، إذ ستقوم الجمعيّة بإرسالها عبر البريد".

وخلص البيان إلى أنّ "الجمعيّة ستنظم ندوات من دون جمهور وبثّها بشكل مباشر عبر الصفحة الرسميّة للجمعيّة في ‘فيسبوك‘، والتي ستتناول مواضيع ثقافيّة وسياسيّة واجتماعيّة مختلفة".

ودعت الجمعيّة الجمهور العام إلى التفاعل مع فعالياتها بصورتها الجديدة، لما ستوفره من أنشطة ثقافيّة بالإمكان القيام بها أو متابعتها خلال التواجد في المنزل.