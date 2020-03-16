شكرا لقرائتكم خبر عن صيدا اللبنانية تعلن الاستنفار العام لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بلدية مدينة صيدا (ثاني أكبر المدن اللبنانية) في بيان اليوم الاستنفار العام لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد بعد انتشار الفيروس في عدد من المدن والبلدات في لبنان، حيث أقفلت المؤسسات العامة والمحلات التجارية أبوابها، ودعت المؤسسات الصحية في صيدا ووزارة الصحة اللبنانية السكان بالبقاء في منازلهم .

ومنعت الأجهزة الأمنية اللبنانية التجمعات والنشاطات العامة في مدينة صيدا وأقفلت باصات النقل العام من العمل .

بدوره أصدر مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بيانًا أعلن فيه عن تعليق الصلاة في مساجد مدينة صيدا والضواحي حتى إشعار آخر ويُكتفى برفع الأذان للصلوات الخمس، وذلك حرصاً على السلامة العامة ونظراً للظروف الصحية السائدة في البلاد، وبناء على قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.