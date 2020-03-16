شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ترصد 25 مليار يورو لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر حكومي اليوم الاثنين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي إن إيطاليا تبنت قرارا لدعم الاقتصاد المتضرر من جراء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في أوروبا بحزمة حجمها 25 مليار يورو (27.80 مليار دولار).

سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 أمس الأحد فقط، في أكبر حصيلة يومية على الإطلاق لأي بلد، بما في ذلك الصين، بينما يكابد مستشفياتها مصاعب لاستيعاب سيل حالات الإصابة الجديدة.

يستهدف القرار تخفيف الصدمة الواقعة على الاقتصاد في ظل إجراءات صارمة أُعلنت الأسبوع الماضي لمحاولة احتواء التفشي. فقد تقرر إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم وإلغاء المناسبات الرياضية، وطُلب من الإيطاليين البقاء في منازلهم إلا للضرورة.

وبحسب مسودة اطلعت عليها رويترز، يشمل القرار الجديد تعليق مدفوعات ديون الشركات باستخدام ضمانات حكومية للبنوك وتقديم مزيد من الأموال لمساعدة الشركات على دفع أجور العاملين الذين تقرر الاستغناء عنهم مؤقتا بسبب الإغلاق العام.